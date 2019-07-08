Подрядчик петербургского «Водоканала» признан банкротом

Решением Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти ЗАО «Проектное агентство» признано банкротом. Компания выступала подрядчиком при строительстве «Газпром Арены» и на объектах «Водоканала».

В отношении компании, по данным картотеки арбитражных дел, открыто конкурсное производство.

Иск о несостоятельности ЗАО «Проекnное агентство» был подан ГУП «Водоканала Санкт-Петербурга». Заявителями по делу также выступают АО «Аэропорт «Пулково», ООО «Ларсен сервис», ООО «Стис», ООО «Стройтайм» и ООО Производственно-строительная фирма «Корт».

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что к банкротству близка компания, участвующая в строительстве Крымского моста, «Мостоотряд №75». В отношении руководства компании в картотеке арбитражных дел с начала года зарегистрировано более сорока исков. Большинство исков связаны с претензиями к выполнению работ.