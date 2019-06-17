«Мостоотряд №75» близок к банкротству

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К "Мостоотряду №75" накопилось много судебных претензий. Фото: most75.ru

Более четырех десятков исков зарегистрировано с начала года в отношении руководства компании «Мостоотряд №75» в картотеке арбитражных дел.

Предприятие, участвовавшее в строительстве Крымского моста, готовится к банкротству, сообщает «Мойка 78».

Самую крупную сумму с мостоотряда собирается взыскать компания «Техносфера» — более 300 млн рублей. Это компенсация за неисполнение договора подряда.

Большинство исков содержат претензии к выполнению работ, а также у «Мостоотряда №75» есть долги за товары и услуги, например за топливо. Кроме того, несколько истцов просят признать мостоотряд банкротом.

Помимо перехода через Керченский пролив «Мостоотряда №75» участвовал в строительстве платной трассы М11 Москва — Петербург, в возведении двух мостов через Волхов — в Великом Новгороде и на трассе М18 «Кола».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что банкротом могут признать Выборгский судостроительный завод.

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«Мостоотряд №75» близок к банкротству
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