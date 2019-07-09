Бывшая жена Кержакова собралась в депутаты Петербурга

Тюльпанова на регистрации. Фото: vk.com / Сделай район лучше

Тюльпанова на регистрации. Фото: vk.com / Сделай район лучше

Экс-супруга популярного футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова подала документы для регистрации в качестве кандидата в депутаты МО «Гавань».

Милана Тюльпанова хочет стать муниципальным депутатом МО «Гавань», что находится на Васильевском острове в Санкт-Петербурге.

Бывшую жену легенды сине-бело-голубых заметили местные жители во время процесса регистрации, сообщили представители общественного движения по созданию благоприятной среды для проживания «Сделай район лучше» в соцсети «ВКонтакте».

Пользователи в социальных сетях по-разному отреагировали на инициативу Миланы Тюльпановой, однако некоторые все-таки назвали её «сильной женщиной».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что футболист Александр Кержаков задолжал бывшей жене Милане Тюльпановой около 600 тысяч рублей по алиментам.