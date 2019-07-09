Бывшая жена Кержакова собралась в депутаты Петербурга

Тюльпанова на регистрации. Фото: vk.com / Сделай район лучше
Тюльпанова на регистрации. Фото: vk.com / Сделай район лучше

Экс-супруга популярного футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова подала документы для регистрации в качестве кандидата в депутаты МО «Гавань».

Милана Тюльпанова хочет стать муниципальным депутатом МО «Гавань», что находится на Васильевском острове в Санкт-Петербурге.

Бывшую жену легенды сине-бело-голубых заметили местные жители во время процесса регистрации, сообщили представители общественного движения по созданию благоприятной среды для проживания «Сделай район лучше» в соцсети «ВКонтакте».

Пользователи в социальных сетях по-разному отреагировали на инициативу Миланы Тюльпановой, однако некоторые все-таки назвали её «сильной женщиной».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что футболист Александр Кержаков задолжал бывшей жене Милане Тюльпановой около 600 тысяч рублей по алиментам.

александр кержаков депутат милана тюльпанова
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Бывшая жена Маккартни получила рекордную компенсацию за вторжение в личную жизнь
Оскорбивший Путина грузинский телеведущий отстранен от работы
Бывшая жена Кержакова собралась в депутаты Петербурга
Ученые назвали главные ошибки худеющих
Терри Крюс хочет стать «отцом» диснеевской русалочки
Найден метод избавления от рассеяного склероза
В Китае мог родиться уже третий ребенок с отредактированной ДНК
Ученые создали браслет, контролирующий эмоции