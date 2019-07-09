Ученые назвали причину интереса людей к моржеванию

В эксперименте было опрошено 65
В эксперименте было опрошено 65 "моржей". Фото: Baltphoto

Специалисты из Тюменского государственного университета объяснили любовь к зимнему плаванию.

Они отметили, что это связано со снижением уровня тревожности и укреплением психологического состояния у тех самых «моржей», передает РИА Новости со ссылкой на ТюмГУ.

Ученые провели исследование, в котором пришло участие 65 человек. Все добровольцы занимались моржеванием не менее 5 лет. Установлено, что между иммунной системой и системой психологических защитно-адаптационных механизмов существует взаимосвязь.

Предполагается, что личностная тревога у «моржей» присутствует на бессознательном уровне, что и является основной причиной выбора такого хобби.

Многие «моржи» отмечают, что им нравится именно групповые закаливания, что говорит от большом проценте коммуникативных мотивов.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что биологи изобрели быстрый метод направленной эволюции молекул.

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