Ученые назвали причину интереса людей к моржеванию

Специалисты из Тюменского государственного университета объяснили любовь к зимнему плаванию.
Они отметили, что это связано со снижением уровня тревожности и укреплением психологического состояния у тех самых «моржей», передает РИА Новости со ссылкой на ТюмГУ.
Ученые провели исследование, в котором пришло участие 65 человек. Все добровольцы занимались моржеванием не менее 5 лет. Установлено, что между иммунной системой и системой психологических защитно-адаптационных механизмов существует взаимосвязь.
Предполагается, что личностная тревога у «моржей» присутствует на бессознательном уровне, что и является основной причиной выбора такого хобби.
Многие «моржи» отмечают, что им нравится именно групповые закаливания, что говорит от большом проценте коммуникативных мотивов.
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что биологи изобрели быстрый метод направленной эволюции молекул.