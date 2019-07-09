В Мурино неизвестный похитил смартфон у девушки

Вчера в поселке Мурино неизвестный похитил мобильный телефон.

Вчера утром, 8 июля, около 7 часов в службу «112» обратилась 30-летняя женщина с сообщением о том, что несколькими минутами ранее возле дома по адресу Петровский бульвар, д. 14, корп. 5. в поселке Мурино Всеволожского района Ленобласти неизвестный преступник открыто похитил у женщины мобильный телефон, стоимость которого оценивается в 64 тыс рублей.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Правоохранительные органы приняли меры к розыску злоумышленника.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Мурино ограбили мужчину и женщину. Полиция разыскивает злоумышленников, ограбивших парочку в поселке Мурино. У них отобрали кошелек, в котором лежали пять тысяч рублей, сто евро, документы и банковские карты. После этого преступники скрылись с места происшествия.