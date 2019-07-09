На ЗСД вспыхнул строительный кран

Утром 9 июля на Западном скоростном диаметре в Петербурге загорелся японский строительный кран Kato. Об аварии рассказали очевидцы в соцсетях.

«Горит кран на ЗСД. Съезд на Екатерингофку со стороны Васильевского острова», — сообщил свидетель происшествия в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер онлайн | СПб».

Отмечается, что из-за горящего автомобиля движение транспорта в сторону набережной Екатерингофки перекрыто.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», движение близ съезда на Екатерингофку несколько затруднено.

Официальная информация о пожаре пока не поступала. Сведения о пострадавших также не сообщались.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что автокран попал в кювет на съезде с внешней стороны КАД. Очевидцы отмечали, что в месте аварии произошел разлив дизельного топлива на землю.