«Метрострой» претендует на контракт на ремонт депо «Дачное»

Компания ОАО «Метрострой» участвует в конкурсе ГУП «Петербургский метрополитен» на реконструкцию депо «Дачное» на проспекте Стачек. Начальная стоимость контракта — 4,4 млрд рублей.

Конкуренцию «Метрострою» составит компания ООО «Фортресс», занимающаяся строительством жилья, пишет «Мойка78».

Отметим, что все действующие депо метрополитена, включая «Дачное», возведены «Метростроем». «Дачное» было построено на базе когда-то существующей одноименной станции в 1970-е годы. Сейчас оно нуждается в обновлении.

Реконструкция производственной базы депо, согласно документам закупки, начнется уже в августе 2019 года. Завершить ремонт необходимо к 2022 году. Работы включают модернизацию электромашинного и производственного отделений и реконструкцию административных помещений.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что разработку предпроекта вестибюля станции метро «Обводный канал-2» выполнит Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет (СПбГАСУ).