«Очень странные дела» побил рекорды по просмотрам Netflix

Третий сезон сериала «Очень странные дела» установил новый рекорд по просмотрам за первые 4 дня.

«Больше, чем любой другой фильм или сериал за первые четыре дня», сообщает Twitter-аккаунт Netflix. При этом, согласно информации стрим-сервиса Netflix, более 40,7 миллионов пользователей уже досмотрели все серии сезона.

Netflix скрывает свои данные по просмотрам, даже компания Nielsen, которая специализируется на маркетинговых измерениях, не имеет возможности предоставить точные показатели. Так, после выхода второго сезона сериала, она заявила, что за первые три дня сериал посмотрели почти 9 миллионов человек, но Netflix считает эти данные неверными, т. к. Nielsen не учла просмотры за пределами США.

Отметим, что до этого рекордсменом был фильм, который вышел 14 июня.

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