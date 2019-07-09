«Дорвэй» выплатил сотрудникам 900 тысяч долга по зарплате

Сотрудники недополучили деньги за май и июнь. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова
Сотрудники недополучили деньги за май и июнь. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В Петербурге компания ООО «Дорвэй» полностью погасила задолженность по зарплате перед работниками.

Компания задолжала сотрудникам заработную плату за май в размере более 600 тыс. рублей и 300 тыс. рублей аванса за июнь. Вся сумма была выплачена.

О задолженности стало известно во время прокурорской проверки. Руководству компании было внесено представление об устранении нарушения.

«По результатам его рассмотрения ООО «Дорвэй» в полном объеме погасило задолженность по заработной плате», — сообщили в прокуратуре Петербурга.

Материалы проверки направлены в Государственную инспекцию труда Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что компания ООО «Росстроймонтаж» задолжала сотрудникам зарплату. Сумма долга составила порядка 9,4 млн рублей. После вмешательства прокуратуры деньги были выплачены.

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