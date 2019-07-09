На реконструкцию теплиц Таврического сада подана третья заявка

В Санкт-Петербурге подошел к концу срок на принятие заявок для проведения реконструкции теплиц Таврического сада.

Аукцион состоится 14 июля. На нём будут принимать участие три претендента: «Ginza Project», «Газпром» и присоединившаяся компания ООО «Тандем-Истейт».

Ранее уже стало известно, что компания собирает документы для подачи заявки на участие в конкурсе, поэтому её появление не стало неожиданностью.

Планируется создать культурно-образовательную площадку и межвузовский центр профессий на территории данной оранжереи. Стоимость заявлена в 711 млн рублей. Предполагается, что деньги должны окупиться за 7 лет.

Победитель аукциона должен будет проветри реконструкцию участка в 2,7 га, а сам участок он получает на 35 лет, после чего территория вернется в городскую собственность.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Петербург потратит на Экопарк 1,2 млрд рублей.