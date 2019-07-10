В Петербурге у уснувшего в электричке студента украли телефон

К сотрудникам транспортной полиции обратился студент колледжа. Он сообщил, что неизвестный похитил у него телефон.

Молодой человек рассказал, что уснул в электропоезде, который следовал по направлению «Санкт-Петербург — Мга». А после того как проснулся обнаружил пропажу своего мобильного телефона.

Студент возвращался домой в ночное время суток после подработки. Он уснул прямо с телефоном в руках, чем воспользовался злоумышленник. Попутчик рассказал юноше, что видел мужчину, который пробегал по платформе с его телефоном, сообщили Gazeta.SPb в УТ МВД России по СЗФО.

Оказалось, что мужчина умышленно дезинформировал пострадавшего. Сотрудникам транспортной полиции удалось раскрыть преступление и задержать подозреваемого. Им оказался 32-летний уроженец города Иваново. Возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Ленобласти под предлогом проверки счетчиков у пенсионерки похитили почти 100 тыс рублей.