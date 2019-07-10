После смерти жены пенсионер нашел дома оружие и добровольно его сдал

В отдел лицензионно-разрешительной работы по Выборгскому району Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и ЛО обратился 78-летний мужчина.

Он рассказал сотрудникам, что после смерти его жены он нашел дома во время уборки два ружья. Пенсионер предположил, что она могла приобрести оружие ему в подарок много лет назад. Однако по неизвестным причинам ружья не были поставлены на учет, рассказали Gazeta.SPb в ГУ Росгвардии по СПб и ЛО.

Пенсионер понял, что оружие находится у него незаконно и решил добровольно сдать его в районный отдел лицензионно-разрешительной работы.

Инспекторы Росгвардии установили, что оружием является охотничьи ружья «ИЖ-58МАЕ» и «ИЖ-27М» 12 калибра. В документах о покупке стоял 1993 год.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге у уснувшего в электричке студента украли телефон.