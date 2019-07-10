По решению прокуратуры в жилом доме была закрыта сауна

Прокуратура Адмиралтейского района Санкт-Петербурга в связи в обращениями местных жителей проверила деятельность ООО «Победа» на соблюдение закона.

Проверка была нацелена на обнаружение нарушений при эксплуатации сауны с бассейном в многоквартирном жилом доме, расположенном на улице Ефимова.

Установлено, что общество предоставляет оздоровительные услуги, которые не отвечают требованиям безопастности жизни и здоровья людей. Закон запрещает располагать подобные заведения в жилых домах, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга.

В апреле этого года Октябрьский районный суд признал организацию виновной по статье 6.4 КоАП РФ. Однако она продолжала незаконную деятельность.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ. Расследование находится на контроле прокуратуры района.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге у уснувшего в электричке студента украли телефон.