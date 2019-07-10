Петергофские фонтаны под угрозой «осушения»

Местные жители обеспокоены проблемой возможного «осушения» фонтанов в Петергофе, в связи с чем составили петицию.

Петербуржцы составили петицию о защите исторических водоотводов, а также написали открытое письмо на имя временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, сообщает «Петербургский дневник».

Система водоотводов является уникальным изобретением 18-19 столетий. Свое начало сооружение берет у Ропшинских высот. Если оно будет устранено, то фонтаны останутся без воды.

В квартале рядом с Бабигонским шоссе планируется активная застройка, что ставит существование водоотвода под угрозу. Самая большая опасность висит над Черным и Английским накопительными прудами. У водоотводящей системы нет владельца.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в «Ленэкспо» открылся Международный военно-морской салон.