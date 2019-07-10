Петербуржец погасил долг перед ребенком, чтобы улететь в Германию

В отношении 31-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело в Центральном РОСП УФССП России по Санкт-Петербургу.

По решению суда гражданин обязан был выплачивать алименты на содержание своего сына 2013 года рождения в размере величины прожиточного минимума. Однако мужчина не выполнял требования.

У гражданина не было недвижимости или другого имущества, которое можно было взыскать в качестве долга, который составлял уже порядка 178 тысяч рублей, сообщили Gazeta.SPb в УФССП России по Санкт-Петербургу.

Однако должник добровольно явился к судебному приставу и взял квитанцию на погашение долга. Причиной этому стало то, то он не смог вылететь в Германию, где проживал последние несколько лет.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что после смерти жены пенсионер нашел дома оружие и добровольно его сдал.