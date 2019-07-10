Росприроднадзор обязал губернатора Новгородской области лично следить за полигоном во Валдайском районе

Росприроднадзор по СЗФО попросил губернатора Новгородской области Андрея Никитина взять на личный контроль ситуацию с полигоном.

Отмечается, что полигон твердых бытовых отходов, который находится во Валдайском районе Новгородской области, ненадлежащим образом содержит ОАО «ПКХ».

Это было установлено в ходе внеплановой проверки, которая была проведена в декабре-январе. Проверка выявила множество нарушений природоохранного законодательства, в связи с чем ОАО «ПКХ» было привлечено к административной ответственности.

Предписание было исполнено только частично. Затем проведена повторная проверка в июне, которая обнаружила факт игнорирования требований надзорного органа.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербуржец погасил долг перед ребенком для того, чтобы улететь в Германию.