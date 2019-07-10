Пользователи жалуются на сбой во «ВКонтакте»

В соцсети
В соцсети "ВКонтакте" перестали грузиться изображения. Скриншот: downdetector

С массовыми сбоями в работе соцсети столкнулись пользователи «ВКонтакте». Люди жалуются на глюки в отображении фотографий.

У части пользователей перестали отображаться изображения во «ВКонтакте». По данным сервиса downdetector, очаги сбоя пришлись на европейскую часть России. В частности, трудности испытывают жители Москвы и Петербурга.

Сбои также зафиксированы на юге России, в Хабаровске, Иркутске и Благовещенске.

Представители соцсети принесли извинения перед пользователями.

«Сейчас в VK могут не отображаться некоторые изображения — мы оперативно исправили баг, скоро все восстановится», — приводит слова представителя пресс-службы «ВКонтакте» «Мойка78».

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что «ВКонтакте» запустил сервис с результатами ЕГЭ. Через приложения школьники могут узнать свои баллы и поделиться результатами в соцсети.

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