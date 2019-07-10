Беглов поручил «спрямить» трубу на Парашютной после потопа

В Петербурге подготовят программу модернизации ливневой канализации. Соответствующее поручение дал врио губернатора Александр Беглов во время инспекционного выезда в Приморский район.

В частности, Беглов посетил Парашютную улицу, которую накануне из-за последствий ливня затопило водой.

Канализация на Парашютной технически исправна, однако из-за особенностей своего устройства не справляется с потоками воды, подчеркнул врио губернатора. Труба, куда направляются стоки, образует три поворота и расположена очень низко.

Беглов поручил разработать проект «спрямления» поворотов канализационной трубы на проблемном участке Парашютной.

Всего в городе не менее десяти подобных участков. Расположены они преимущественно в северных районах — Приморском и Выборгском.

Напомним, 9 июля из-за сильного ливня затопило север Петербурга. Так, местный житель, выйдя на Парашютную улицу, оказался по пояс в воде.