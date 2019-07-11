Нефертити может быть захоронена в секретной комнате гробницы Тутанхамона

За стенами обнаружили какие-то органические следы, но никто не знает, что это.

Британские и египетские исследователи предположили, что Нефертити, супруга фараона Эхнатона, может быть захоронена в секретной комнате гробницы Тутанхамона. Радар показал следы органических материалов за стенами гробницы — пока никто не знает, что это такое.

Туристическую достопримечательность сканировали в течение трех дней. Николас Ривз, английский египтолог, считает, что Нефертити, которая умерла в возрасте около 40 лет, может быть похоронена где-то там, передает News.ru. Чтобы проверить эту догадку, ученым придется сломать стены гробницы.

Гробницу Нефертити до сих пор не нашли и царицу не опознали среди найденных мумий. Есть теория, согласно которой Нефертити являлась соправительницей Эхнатона на протяжение нескольких лет, а не просто “главной женой”.

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