Нефертити может быть захоронена в секретной комнате гробницы Тутанхамона

Нефертити являлась матерью жены и сводной сестры Тутанхамона. Фото: pixabay.com
Нефертити являлась матерью жены и сводной сестры Тутанхамона. Фото: pixabay.com

За стенами обнаружили какие-то органические следы, но никто не знает, что это.

Британские и египетские исследователи предположили, что Нефертити, супруга фараона Эхнатона, может быть захоронена в секретной комнате гробницы Тутанхамона. Радар показал следы органических материалов за стенами гробницы — пока никто не знает, что это такое.

Туристическую достопримечательность сканировали в течение трех дней. Николас Ривз, английский египтолог, считает, что Нефертити, которая умерла в возрасте около 40 лет, может быть похоронена где-то там, передает News.ru. Чтобы проверить эту догадку, ученым придется сломать стены гробницы.

Гробницу Нефертити до сих пор не нашли и царицу не опознали среди найденных мумий. Есть теория, согласно которой Нефертити являлась соправительницей Эхнатона на протяжение нескольких лет, а не просто “главной женой”.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Греции нашли следы древних людей.

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Нефертити может быть захоронена в секретной комнате гробницы Тутанхамона
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