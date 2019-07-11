Дорожники лишили уток в Кудрово любимого пруда

В Ленобласти утки облюбовали пруд на Центральной улице в Кудрово. Водоем образовался из-за незаконного проезда к автостоянке.
Пруд появился в результате застоя воды. Несмотря на любовь уток к этому месту, дорожникам пришлось разобраться с водоемом. Вода разрушала основание дороги.
Экскаватор прибыл на Центральную улицу рано утром, сообщили в дорожном комитете Ленобласти. Ковш без труда достал из основания нелегальной дороги трубу. Ей дорожники перегородили въезд на автостоянку.
Предписание на ликвидацию съезда ГКУ «Ленавтодор» выдал «Пригородному ДРСУ №1». Разобраться с ним дорожников попросили кудровские активисты.
Одновременно с этим дорожники убрали нелегальный подъезд к коттеджному поселку «Аннинские высоты» на дороге «Стрельна — Пески — Яльгелево» в Ломоносовском районе.
Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что водители Кудрово уступили дорогу семейству уток.