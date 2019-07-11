Дорожники лишили уток в Кудрово любимого пруда

Утки плавают в застойном пруду в Кудрово. Фото: дорожный комитет
Утки плавают в застойном пруду в Кудрово. Фото: дорожный комитет

В Ленобласти утки облюбовали пруд на Центральной улице в Кудрово. Водоем образовался из-за незаконного проезда к автостоянке.

Пруд появился в результате застоя воды. Несмотря на любовь уток к этому месту, дорожникам пришлось разобраться с водоемом. Вода разрушала основание дороги.

Экскаватор прибыл на Центральную улицу рано утром, сообщили в дорожном комитете Ленобласти. Ковш без труда достал из основания нелегальной дороги трубу. Ей дорожники перегородили въезд на автостоянку.

Предписание на ликвидацию съезда ГКУ «Ленавтодор» выдал «Пригородному ДРСУ №1». Разобраться с ним дорожников попросили кудровские активисты.

Одновременно с этим дорожники убрали нелегальный подъезд к коттеджному поселку «Аннинские высоты» на дороге «Стрельна — Пески — Яльгелево» в Ломоносовском районе.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что водители Кудрово уступили дорогу семейству уток.

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Дорожники лишили уток в Кудрово любимого пруда
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