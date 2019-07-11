Построили первый километр тоннеля между «Юго-Западной» и «Путиловской»

В Петербурге строится тоннель между будущими станциями "Юго-Западная" и "Путиловская". Фото: gov.spb.ru

В Петербурге строится тоннель между будущими станциями "Юго-Западная" и "Путиловская". Фото: gov.spb.ru

В Петербурге построили первый километр перегонного тонеля от станции метро «Юго-Западная» («Казаковская») в сторону станции «Путиловская». Работа по его проходке началась осенью 2018 года.

Тысячное кольцо левого перегонного тоннеля проходчики ЗАО «Тоннельный отряд-3» установили 10 июля, сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Тоннель станет частью Красносельско-Калининской линии метро. Согласно проекту, на этом участке предусмотрены два однопутных тоннеля по 5,6 метров в диаметре. Длина каждого из них составит более 5 км, включая тупики.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что строительство «Путиловской» планируется завершить в 2022 году. Работы на одной из стройплощадок будущей станции начались в мае 2019 года. Одновременно с этим ведется строительство станции «Юго-Западная».