Для сохранения сада Фонтанного дома собрали рабочую группу

В Петербурге создали рабочую группу, которая займется вопросами сохранения и развития сада Фонтанного дома.

В неё вошли представители комитета по культуре, комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников, а также трех учреждений — Музея музыки, Музея Анны Ахматовой и Театра на Литейном.

Им предстоит подготовить и представить предложения по сохранению сада и его использованию с учетом особенностей места, сообщает комитет по культуре. Сроки на подготовку, пока не называются.

Сад в Фонтанном доме — часть Дворца Шереметевых, который относится к объектом культурного наследия. К предметам охраны причисляют планировочную композицию сада, мраморные вазы, деревья, газоны, кустарники, цветочное оформление и дорожки.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что главное здание Государственного оптического института имени Вавилова получило статус памятника регионального значения.