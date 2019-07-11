Для сохранения сада Фонтанного дома собрали рабочую группу

Фонтанный дом в Петербурге. Фото: Википедия
Фонтанный дом в Петербурге. Фото: Википедия

В Петербурге создали рабочую группу, которая займется вопросами сохранения и развития сада Фонтанного дома.

В неё вошли представители комитета по культуре, комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников, а также трех учреждений — Музея музыки, Музея Анны Ахматовой и Театра на Литейном.

Им предстоит подготовить и представить предложения по сохранению сада и его использованию с учетом особенностей места, сообщает комитет по культуре. Сроки на подготовку, пока не называются.

Сад в Фонтанном доме — часть Дворца Шереметевых, который относится к объектом культурного наследия. К предметам охраны причисляют планировочную композицию сада, мраморные вазы, деревья, газоны, кустарники, цветочное оформление и дорожки.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что главное здание Государственного оптического института имени Вавилова получило статус памятника регионального значения.

комитет по культуре новости спб объект культурного наследия сад Фонтанный дом
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Девушке стало плохо на рейсе “России” Симферополь — Петербург
ИКМО «Звездное» через суд просят отменить регистрацию двух кандидатов
В Смольном рассказали о реставрации церкви Апостола Петра в Лахте
К сентябрю во Фрунзенском районе откроют детсад и центр врачей
Путин назвал условия встречи с Зеленским
Росприроднадзор взял пробы в загрязненной свиноводами Иголинке
Сантос и Сутормин объяснили выбор номеров
Для сохранения сада Фонтанного дома собрали рабочую группу