Здание оптического института имени Вавилова получило статус памятника

Статус памятника регионального значения присвоили главному зданию Государственного оптического института имени Вавилова на Кадетской линии, 5, корпус 2, литера В.
«Главное здание института никогда не перестраивалось и сохранило комплексную отделку интерьеров, обладающую высокой художественной ценностью», — рассказали в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП).
Историко-культурную экспертизу здания провели в 2018 году за счет городского бюджета по программе КГИОП. Заявление на экспертизу было оставлено Советом ветеранов института имени.
Здание — один из образцов советской неоклассики с богатой отделкой. Возведено оно было по проекту ленинградского архитектора Сергея Евдокимова. Некоторое время в нем располагалась усадьба А.Д. Меньшикова. В 1940-е годы здание передали Государственному оптическому институту.
В оформлении его сохранились лепные композиции, облицовка из мрамора, колонны, пилястры и монументальная живопись.
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