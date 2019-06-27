300-летний Толбухин маяк в Кронштадте стал памятником регионального значения

Это один из старейших сохранившихся маяков Финского залива.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) включил Толбухин маяк в Кронштадском районе Петербурга в единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения, сообщили 27 июня в комитете.

Сейчас Толбухин маяк работает. Он используется Управлением навигации и океанографии Министерства обороны Российской Федерации.

Маяк был построен 7 августа 1719 года. Он является частью оборонительных сооружений Кронштадтской крепости и фортов. Сама постройка – это образец утилитарной архитектуры XIX века. Примечательно, что это историческое решение сохранилось и в современном облике памятника. Маяк ремонтировали после сильной бури в 1885 году. В годы Великой Отечественной войны он был наблюдательным пунктом во время сражений на Балтике.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что кронштадтский «Доковый мост» вернули на место восстановленным.