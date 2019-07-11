Росприроднадзор взял пробы в загрязненной свиноводами Иголинке

Ручей Иголинка в деревне Нурма. Фото: Департамент Росприроднадзора по СЗФО

Ручей Иголинка в деревне Нурма. Фото: Департамент Росприроднадзора по СЗФО

Лаборатория Росприроднадзора отобрала пробы воды в ручье Иголинка в деревне Нурма Тосненского района Ленобласти. Водоем, предположительно, загрязнил свиноводченский комплекс ООО «Идванг-Агро».

Пробы были взяты в местах прохождения ручья через селскохозяйственные поля, на которые комплекс вносит удобрения. А также там, где вероятно поступили загрязняющие вещества.

Эксперты изучают пробы. Результаты исследований станут известны в ближайшее время.

«Административное расследование в отношении ООО «Идаванг Агро» продолжается», — сообщили в Департаменте Росприроднадзора по СЗФО.

Напомним, в мае Росприроднадзор обнаружил замор рыбы в месте впадения реки Войтоловки в Мгу. В ходе рейда подтвердилось, что одной из причин этого стала деятельность свиноводческого комплекса ООО «Идванг-Агро» в деревне Нурма.

Местные жители также жаловались на неприятный запах от водоема.