К сентябрю во Фрунзенском районе откроют детсад и центр врачей

Две площадки офиса врачей общей практики и детский сад в ЖК «София» во Фрунзенском районе откроют к 1 сентября. Состояние объектов проинспектировал врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

Беглов проверил, как выполняются его поручения, данные во время апрельского объезда Фрунзенского района. В частности, речь шла об инфраструктуре жилого комплекса «София».

Детсад с бассейном и офис врачей общей практики в ЖК начнут работу к осени. Новая школа почти готова. Первых учеников она примет в 2020 году.

Помимо этого, Беглов поручил разобраться с ливневной канализацией на территории ЖК «София». В одном из подъездов после дождей образовались глубокие лужи.

Беглов также проверил выполнение работ по благоустройству территории у станции «Проспект Славы». Завершить их планируется к 15 августа.

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