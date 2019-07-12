«Метрострой» хочет строить московское метро

Постоянный подрядчик строительных работ петербургского метрополитена «Метрострой» изъявил желание побороться за создание станции в Москве.

Компания «Метрострой» решила принять участие в борьбе за право на строительство новой станции московского метрополитена. Организация подала заявку для принятия участия в конкерсе.

Об это рассказал генеральный директор компании «Метрострой» Николай Александров. Он отметил, что компания намерена выполнить строительство проходки двухактного тоннеля. Сумма контракта составляет порядка 7 млрд рублей.

Александров объяснил, что выход на новый рынок объясняется тем, что планы строительства метро Санкт-Петербург не обусловлены конкретными сроками, поэтому компания ищет другие источники прибыли.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Александр Беглов огласил новые меры социальной поддержки в Петербурге.