Беглов рассказал о строительстве шести путепроводов

Александр Беглов посетил завод Nissan. Фото: www.gov.spb.ru
Александр Беглов посетил завод Nissan. Фото: www.gov.spb.ru

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе встречи с сотрудниками завода Nissan рассказал о планах.

Он отметил, что на сегодняшний день предполагается построить шесть путепроводов и создать транспортный каркас в Санкт-Петербурге.

Беглов заявил, что для постройки новых переездов из городского бюджета будет выделено 30 миллиардов рублей, а РЖД предоставит ещё 40 миллиардов рублей. По словам главы города, такие меры помогут уменьшить загруженность дорог в Санкт-Петербурге и снизить показатели по пробкам.

Также он рассказал, что основной проблемой является то, что город поделен железнодорожными путями. В связи с этим есть мысли об частичном использовании «Ласточки» как городского транспорта.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что конкурс «Мой город — мои возможности» привлекает все больше участников в Петербурге.

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