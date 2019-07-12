«Ленсвет» установит на улицах 11 тысяч светодиодных светильников

В течение этого года СПб ГУП «Ленсвет» в ходе проведения ремонта оборудования, выполнения адресных программ планирует установить порядка 11 тысяч светодиодных светильников.

Как сообщили Gazeta.SPb в СПб ГУП «Ленсвет», половина от этого количества будет размещена на улицах Колпинского, Петродворцового, Пушкинского, Курортного, Красносельского, Выборгского районов Санкт-Петербурга.

Отмечается, что процентное соотношение светодиодных светильников на улицах Санкт-Петербурга увеличится с 3% до 16%. Сейчас в предпочтении как раз светодиодные светильники, так как они являются более экономичными и выходят из строя в 1% случаев. Кроме того, такие светильники не требуют затрат на утилизацию, ремонт, покраску, замену ламп и стекол.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что конкурс «Мой город — мои возможности» привлекает все больше участников в Петербурге.