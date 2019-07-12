Бармены на Рубинштейна предложили заключить мирный договор

Владельцы баров на улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге готовы пойти местным жителям навстречу и призвать посетителей не шуметь и не курить под окнами жилых квартир.

Кроме того, бизнесмены уверяют, что принудят убирать территорию перед своим заведением. Несмотря на такое предложение местные жители относятся к этому весьма скептично.

Было предложено заключить общественный договор между барменами и жителями улицы Рубинштейна в Санкт-Петербурге. На сегодняшний день владельцы заведений занимаются разработкой дорожной карты совместно со Смольным для устранения конфликта.

От инициативной группы предпринимателей поступил договор, который был подписан 30 рестораторами и собственниками жилья. Конфликт постепенно удается решать, но на данный момент компромисс не найден.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что два петербургских вуза попали в десятку лучших по уровню зарплаты выпускников в России.