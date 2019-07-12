У пьяного мужчины похитили личные вещи на Петроградке

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Полиция Петроградского района разыскивает преступников, похитивших личные вещи у мужчины в клубе на проспекте Медиков.

10 июля в полицию Петроградского района поступило заявление от молодого человека, в котором сообщалось, что 26 июня 2019 года он распивал спиртных напитки в клубе по адресу пр. Медиков, д. 3. Из-за большого количества выпитых напитков, потерпевший потерял сознание, а пришел в себя только в больнице, сообщает в Gazeta.SPb пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Оказалось, что во время «отключки» у молодого человека пропал мобильный телефон, наушники и часы, а позже с его банковской карты были списаны денежные средства. В целом сумма ущерба оценивается в почти 450 тыс рублей.

Правоохранительные органы разыскивают злоумышленников. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге у пенсионерки похитили 150 тыс рублей.

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