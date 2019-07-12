В Пулково нашли радиоактивные часы

Часы сделали в Челябинске в середине прошлого века. Фото: комитет по природопользованию.
Часы сделали в Челябинске в середине прошлого века. Фото: комитет по природопользованию.

Стрелки и циферблат покрыли солями радия.

В аэропорту Пулково у иностранца забрали часы середины XX века. Авиационные часы оказались радиоактивными, сообщили Gazeta.SPb в комитете по природопользованию Санкт-Петербурга 12 июля.

Изделие марки АЧС-1 выпустили в Челябинске в 40-50-ых годах. Таможенники отдали специалистам “Экостроя”, которые обнаружили радиационное загрязнение у циферблата: радицация превысила нормальные показатели в 100 раз. Эксперты служб Петербурга назвали причиной соли радия, которыми покрывали стрелки и циферблат с 1910-ых по 1960-ые годы — прежде всего, это касалось военных часов. Соли радия обеспечивают часам свечение в темноте.

Часы отправили в специальное хранилище и утилизируют. Радиационный фон в аэропорту Петербурга находится в норме.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что актрису подозревают в краже часов в Пулково Петербурга.

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