Дым от лесных пожаров затягивает курорты Турции

Свыше 30 домов в опасной зоне эвакуировали из-за стихийных бедствий.

В Турции бушуют лесные пожары. Дома на курортах эвакуируют из-за задымления зоны, сообщает Hürriyet Daily News 12 июля.

На юго-западе провинции Мугла (юго-запад Турции) горит около 250 га леса, огонь задел здание одной из гостиниц. Дым заполняет пляжи курортов Даламан и Фетхие на берегу Эгейского моря, город Геджек попал в опасную зону. На тушение огня уже бросили свыше полутысячи пожарных. Ситуацию усугубляет сильный ветер и жаркая погода. Свыше 30 домов уже эвакуировали. Пока в результате пожаров никто из людей не пострадал.

В 2018 году Турцию посетили около 6 млн туристов из России. Именно россияне чаще всего приезжают на курорты страны — второе место занимают гости из Германии.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что турецкие пограничники оштрафовали туристов из Петербурга за случайный визит в Грецию.