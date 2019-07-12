Дым от лесных пожаров затягивает курорты Турции

Горит около 250 га леса. Фото: pixabay.com
Горит около 250 га леса. Фото: pixabay.com

Свыше 30 домов в опасной зоне эвакуировали из-за стихийных бедствий.

В Турции бушуют лесные пожары. Дома на курортах эвакуируют из-за задымления зоны, сообщает Hürriyet Daily News 12 июля.

На юго-западе провинции Мугла (юго-запад Турции) горит около 250 га леса, огонь задел здание одной из гостиниц. Дым заполняет пляжи курортов Даламан и Фетхие на берегу Эгейского моря, город Геджек попал в опасную зону. На тушение огня уже бросили свыше полутысячи пожарных. Ситуацию усугубляет сильный ветер и жаркая погода. Свыше 30 домов уже эвакуировали. Пока в результате пожаров никто из людей не пострадал.

В 2018 году Турцию посетили около 6 млн туристов из России. Именно россияне чаще всего приезжают на курорты страны — второе место занимают гости из Германии.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что турецкие пограничники оштрафовали туристов из Петербурга за случайный визит в Грецию.

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