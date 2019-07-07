Турки оштрафовали петербуржцев на полмиллиона за случайный визит в Грецию

На яхте находилось 11 пассажиров и капитан. Фото: pixabay.com

На яхте находилось 11 пассажиров и капитан. Фото: pixabay.com

Яхта с россиянами остановилась у греческого острова и повернула назад, но ее настигли пограничники.

Туристы из Санкт-Петербурга попались турецким пограничникам за случайный побег в Грецию. Незадачливым мореплавателям пришлось заплатить более полумиллиона за нарушение границы.

Яхту с 11 россиянами и капитанов остановили вечером в субботу 6 июля у острова Кастеллоризо в 5 км от побережья Турции, от которого туристы отплыли, сообщает “Фонтанка” 7 июля. Остров принадлежит Греции, то есть судно нарушило государственную границу и попало в воды Евросоюза.

Пограничники сопроводили яхту до берега и уже на земле потребовали выплатить 1,5 млн рублей в качестве штрафа. В ходе переговоров удалось снизить сумму до 520 тысяч российских рублей.

Турция и Греция спорят за границу между странами в Эгейском море с 1970-ых годов.

В прошедшем 2018 году Турцию посетили почти 6 млн туристов из России при общем числе туристов в 39,5 млн.

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