На катере в Черном море было 43 человека вместо положенных 12-ти

Срок эксплуатации судна давно истек — его сделали в 2008 году.

Два человека погибли в Черном море после того, как катер на котором находились 43 человека перевернулся. Владельца и капитана катера задержали, уголовное дело находится в работе.

Катер перегрузили, к тому же его срок эксплуатации давно прошел, сообщил ТАСС глава компании, которая произвела катер, Дмитрий Сребный 6 июля. Судно сделали в 2008 году. Гарантия на такой корабль составляет 6 лет. Катер рассчитан на 12 человек, то его перегрузили в 3,5 раза. Автор проекта признал, что на судно вместить 20 человек, но не больше этого.

Катер потерпел крушение вечером 5 июля недалеко от поселка Джугба в 57 км от Туапсе. Кроме двух погибших, никто из пассажиров не пострадал.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Черном море перевернулся катер.