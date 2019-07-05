В Черном море перевернулся прогулочный катер, двое погибли

5 июля в акватории Черного моря вблизи поселка Джубга Туапсинского района перевернулся прогулочный катамаран с 43 пассажирами на борту.

Есть информация о двоих погибших в результате ЧП, сообщает «Интерфакс». Стало известно, что они скончались по дороге в больницу. По данным МЧС, после крушения судна были спасены 37 человек, остальных на берег доставили другие судна. Среди пассажиров также были дети.

Капитан перевернувшегося катамарана скрылся с места происшествия, а собственник судна задержан.

Южное следственное управление на транспорте Следственного комитета России уже начало доследственную проверку случившегося.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Камчатке началось извержение самого высокого вулкана. в ночь на пятницу была отмечена термальная аномалия с температурой 800-900 градусов Цельсия. Эксперты отмечают, что пока что пепловых выбросов нет, но в ближайшее время они могут появиться – это доставит неудобства авиации и местным жителям.