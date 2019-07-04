На Камчатке началось извержение самого высокого вулкана

Ночью над кратером Ключевского можно увидеть свечение.

Обо всем стало известно 4 июля, обо всем сообщает пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. В сообщении сказано, что в ночь на пятницу была отмечена термальная аномалия с температурой 800-900 градусов Цельсия. Эксперты отмечают, что пока что пепловых выбросов нет, но в ближайшее время они могут появиться – это доставит неудобства авиации и местным жителям.

К слову, в последний раз извержение Ключевского было зафиксировано четыре года назад. В основном каждая сопка извергается раз в три-пять лет.

Напоминаем, что вулкан является самым высоким в Евразии – он в высоту достигает 4,75 тысячи метров. Он находится недалеко от Ключей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что погиб турист во время извержения вулкана на юге Италии. Любителей экстрима, которые оказались недалеко от кратера во время извержения, спасателям пришлось эвакуировать с помощью вертолета.