ТАСС: рядом с мертвым телеоператором в Петербурге нашли гильзу

Тело Петра Микова обнаружили недалеко от парка на Смоленке.

В Петербурге обнаружили тело оператора Петра Микова недалеко от перекрестка ул. Кораблестроителей и Новосмоленской наб. Причиной наступления смерти называют ранение в голову, передает ТАСС слова сотрудников правоохранительных органов в пятницу 12 июля.

Оператор работал с телеканалом 78. Рядом с телом нашли документы погибшего и гильзу. Обстоятельства смерти не уточняются, расследование происшествия уже начали, но уголовного дела еще нет.

Петр Миков получил премию “Золотое перо” в 2011 году. Мужчине исполнилось 54 года. Представители телеканала 78 уже подтвердили ТАСС, что погибший действительно работал вместе с ними.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что убийцу менеджера “Петрознака” посадили на 20 лет.