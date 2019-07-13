Во Всеволожском районе в пожаре погиб человек

На тушение пожара в Таврах ушел почти час. Фото: pixabay.com

На тушение пожара в Таврах ушел почти час. Фото: pixabay.com

Сегодня утром в деревне Тавры Всеволожского района горел частный дом, пожар распространился на площадь 80 м2, в огне погиб человек.

Семеро пожарных на двух машинах целый час тушили возгорание в Таврах. О том, что там горит дом, спасатели получили в 8 часов 44 минуты, сообщает ГУ МЧС России по Ленобласти. С огнем боролись дежурные смены 96 и 101 пожарно-спасательных частей противопожарной службы Ленобласти. Причины возгорания пытается выяснить отдел надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района.

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