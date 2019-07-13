Во Всеволожском районе в пожаре погиб человек

На тушение пожара в Таврах ушел почти час. Фото: pixabay.com
На тушение пожара в Таврах ушел почти час. Фото: pixabay.com

Сегодня утром в деревне Тавры Всеволожского района горел частный дом, пожар распространился на площадь 80 м2, в огне погиб человек.

Семеро пожарных на двух машинах целый час тушили возгорание в Таврах. О том, что там горит дом, спасатели получили в 8 часов 44 минуты, сообщает ГУ МЧС России по Ленобласти. С огнем боролись дежурные смены 96 и 101 пожарно-спасательных частей противопожарной службы Ленобласти. Причины возгорания пытается выяснить отдел надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Москве потушили крупный пожар в здании архива культуры и искусства

гибель погиб человек пожар пожар в ленобласти
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Из реки в Ленобласти достали утопленника с привязанным к нему куском бетона
Во Всеволожском районе в пожаре погиб человек
Губернатор Ленобласти напоминает о безопасности в лесу
Дождливая погода не спеша покидает Петербург
Что нужно знать, чтобы не отравиться грибами
Машина вспыхнула из-за пробитого бензобака, водитель жив
В Якутии мужчина убил сотрудника Росгвардии и застрелился
В Карелии двое погибли при столкновении с микроавтобусом