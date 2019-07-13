Беглов поздравил концерн «Океанприбор» с 70-летним юбилеем

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов принял участие в мероприятии, приуроченному к 70-летию концерна «Океанприбор».

В ходе своего выступления Александр Беглов отметил, что на сегодняшний день Петербург делает ставку на высокотехнологичные производства, в число которых входит приборостроение. Кроме того, оно обеспечивает опережающий темп роста экономики Северной столицы, сообщили Gazeta.SPb в администрации Санкт-Петербурга.

Глава города подчеркнул, что именно благодаря уникальным научным разработкам организация гарантировала себе заказы на многие годы вперед. Сейчас компания занимается производством новой продукции для гражданского населения города. На предприятии работает более 60 кандидатов и докторов наук.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге откроется филиал музея-заповедника «Кижи» к концу следующего года.