В Петербурге откроется филиал музея-заповедника «Кижи»

Филиал музея «Кижи» обещают открыть к концу 2020 года.
В Министерстве культуры РФ проходит голосование макет филиала музея-заповедника «Кижи» в Петербурге, открытие которого состоится в конце следующего года, приводит слова пресс-секретаря музея Дмитрия Дюгая ТАСС.
Дюгай сообщил, что эскиз и концепция филиала уже разработаны, на данный момент проходит одобрение и согласование макета в министерстве культуры. Затем будет рассматриваться вопрос о дополнительном финансировании на открытие.
Впервые об открытии филиала музея в Петербурге было заявлено в 2018 году на презентации концепции развития музея. По словам Дюгая, для посетители музея смогут посмотреть фильмы и спектакли с использованием виртуальной реальности, музейные композиции, а также прямо в музее забронировать билеты на остров Кижи.
Кроме того, в филиале появится центр изучения и сохранения деревянного зодчества.
Филиал музея «Кижи» откроется в здании бывших интендантских складов на улице Глинки и займет помещение, площадь которого около 500 квадратных метров.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге осенью планируют открыть Музей неудачников.