В Петербурге откроется филиал музея-заповедника «Кижи»

В филиале появится центр изучения и сохранения деревянного зодчества. Фото: wikipedia.org
В филиале появится центр изучения и сохранения деревянного зодчества. Фото: wikipedia.org

Филиал музея «Кижи» обещают открыть к концу 2020 года.

В Министерстве культуры РФ проходит голосование макет филиала музея-заповедника «Кижи» в Петербурге, открытие которого состоится в конце следующего года, приводит слова пресс-секретаря музея Дмитрия Дюгая ТАСС.

Дюгай сообщил, что эскиз и концепция филиала уже разработаны, на данный момент проходит одобрение и согласование макета в министерстве культуры. Затем будет рассматриваться вопрос о дополнительном финансировании на открытие.

Впервые об открытии филиала музея в Петербурге было заявлено в 2018 году на презентации концепции развития музея. По словам Дюгая, для посетители музея смогут посмотреть фильмы и спектакли с использованием виртуальной реальности, музейные композиции, а также прямо в музее забронировать билеты на остров Кижи.

Кроме того, в филиале появится центр изучения и сохранения деревянного зодчества.

Филиал музея «Кижи» откроется в здании бывших интендантских складов на улице Глинки и займет помещение, площадь которого около 500 квадратных метров.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге осенью планируют открыть Музей неудачников.

кижи музей открытие филиал музея
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге откроется филиал музея-заповедника «Кижи»
В Песочном произошло смертельное ДТП
Малахов занесен в базу данных «Миротворца» после телемоста с Украиной
На основе истории сестер Хачатурян поставят спектакль
Какие продукты попадают на шведский стол вторично
Из реки в Ленобласти достали утопленника с привязанным к нему куском бетона
Во Всеволожском районе в пожаре погиб человек
Губернатор Ленобласти напоминает о безопасности в лесу