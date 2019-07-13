В Петербурге откроется филиал музея-заповедника «Кижи»

Филиал музея «Кижи» обещают открыть к концу 2020 года.

В Министерстве культуры РФ проходит голосование макет филиала музея-заповедника «Кижи» в Петербурге, открытие которого состоится в конце следующего года, приводит слова пресс-секретаря музея Дмитрия Дюгая ТАСС.

Дюгай сообщил, что эскиз и концепция филиала уже разработаны, на данный момент проходит одобрение и согласование макета в министерстве культуры. Затем будет рассматриваться вопрос о дополнительном финансировании на открытие.

Впервые об открытии филиала музея в Петербурге было заявлено в 2018 году на презентации концепции развития музея. По словам Дюгая, для посетители музея смогут посмотреть фильмы и спектакли с использованием виртуальной реальности, музейные композиции, а также прямо в музее забронировать билеты на остров Кижи.

Кроме того, в филиале появится центр изучения и сохранения деревянного зодчества.

Филиал музея «Кижи» откроется в здании бывших интендантских складов на улице Глинки и займет помещение, площадь которого около 500 квадратных метров.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге осенью планируют открыть Музей неудачников.