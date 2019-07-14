Петербуржцы застряли в Бургасе и Симферополе

Самолет из Симферополя до сих не приземлился в Пулково.

Жители Санкт-Петербурга сообщают в социальных сетях 14 июля, что не могут попасть домой из Болгарии и Симферополя. Самолеты задерживают, а пассажиры ждут дополнительной информации в аэропортах.

В Бургасе рейс задержали на 4 часа, затем пассажиров посадили в самолет, где им пришлось прождать еще 2 часа. По данным табло Пулково, рейс из Болгарии успешно прибыл в Петербург в 01:38.

Пользователи социальных сетей сообщили, что не могут улететь из Симферополя в Петербург с 22:25. Единственный самолет из Симферополя, который еще не прилетел в Северную столицу, должен был взлететь в 01:25, судя по табло аэропорта. Вылет борта “Россия” назначен на 06:06, а прибытие — на 08:35.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Пулково нашли радиоактивные часы.