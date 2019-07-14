Морской дьявол попросил людей о помощи у берегов Австралии

Животное достигало в длину 3 м. Фото: скриншот видео
Животное достигало в длину 3 м. Фото: скриншот видео

В глаз ската манта попал рыболовный крючок, вытащить который удалось не сразу.

Скат манта или морской дьявол попросил сноркелистов о помощи у берегов Австралии. В глаз животного попал рыболовный крючок, сообщает NBC News.

Видео: NBC News

Скат достигает в длину 10 футов, то есть около 3 м. Эксперты сообщают, что к ним подплыла самка. Несмотря на внушительные размеры, морские дьяволы не представляют для людей опасности. Биологи отметили, что животные редко обращаются за помощью к людям так, как это сделал этот скат.

Животное прозвали Веснушкой. Подводному фотографу Джейку Уилтону не с первой попытки удалось снять крючок, но животное подплывало к нему снова и снова. Крючок не только причинял животному боль, но и создавал опасность заражения.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что рыба-гроб задерживает дыхание под водой.

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