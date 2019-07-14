Петербуржцы смогут вернуться из Бургаса в ночь на среду

Туристы, которые вечером субботы не вылетели из болгарского Бургаса в Петербург из-за отмены рейса Bulgaria Air, смогут вернуться с отдыха ночью со вторника на среду.

Часть пассажиров отмененного рейса FB619 из Бургаса сможет улететь домой в ночь с понедельника на вторник вечерним рейсом из Варны, турфирма «Балкан Экспресс» готова предоставить трансфер за свой счет, сообщает 78.ru. Те петербуржцы, которые живут в апартаментах и могут позволить себе еще немного продлить отдых, смогут улететь домой 16 июля в 21:50 очередным рейсом Bulgaria Air.

«Болгарские авиалинии» отменили в субботу два рейса, связывающие Петербург и Бургас. Болгарский аэропорт не отправил борт в Петербург из-за технической неисправности самолета, поэтому из Петербурга встречный борт также не мог вылететь. Кроме того, работа аэропорта в Бургасе была частично блокирована из-за проливных дождей. Сначала рейс в Петербург задержали на несколько часов, потом отменили окончательно, к утру воскресенья пассажиров разместили в гостиницах.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что петербуржцы застряли в Бургасе и Симферополе