В России начался эксперимент по маркировке молочки

Маркировка появится на молоке, сливках, кисломолочных продуктах, сливочном масле, твороге, сырах и на многих других молочных продуктах. Фото: pixabay

Маркировка появится на молоке, сливках, кисломолочных продуктах, сливочном масле, твороге, сырах и на многих других молочных продуктах. Фото: pixabay

С 15 июля 2019 года по 29 февраля 2020 года на территории России пройдет эксперимент по маркировке молочной продукции.

Правительство России постановило, маркировка появится на молоке, сливках, кисломолочных продуктах, сливочном масле, твороге, сырах и на многих других молочных продуктах. Новая маркировка будет представлена в виде цифрового двухмерного кода Data Matrix.

В данном эксперименте примут участие производители, импортеры некоторых видов молочной продукции, организации оптовой и розничной торговли, сферы питания, сообщает ТАСС.

Проведение эксперимента будут обеспечивать Минпромторг, Минсельхоз, Минкомсвязь, Россельхознадзор, Роспотребнадзор, ФНС, ФТС и ФСБ России.

Отслеживанием использования маркировки займется Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Цифровой код можно будет просканировать при проверке продукции, ее приеме на склад и при продаже в магазине.

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