В Петербурге 10-летний мальчик отравился таблетками

Со слов матери, ребенок принял неопределенное количество таблеток, которые она оставила без присмотра. Фото: pixabay

Со слов матери, ребенок принял неопределенное количество таблеток, которые она оставила без присмотра. Фото: pixabay

Правоохранительные органы проводят проверку по факту отравления несовершеннолетнего.

Вчера, 14 июля 2019 года, в полицию Калининского района поступило сообщение об отравлении несовершеннолетнего. Указано, что из квартиры по адресу ул. Тимуровская д. 6, корп. 3 был госпитализирован с отравлением неизвестным веществом в тяжелом состоянии в медицинское учреждение мальчик 2009 года рождения, передали Gazeta.SPb в пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По предварительным данным, со слов матери, ребенок принял неопределенное количество таблеток, которые она оставила без присмотра.

Проводится проверка по факту отравления.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что школьница отравилась таблетками в центре Петербурга. Школьницу привезли в больницу после острого отравления медикаментами. Сейчас несовершеннолетняя находится под присмотром врачей, а полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.