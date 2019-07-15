Курьерская доставка в такси

Курьерская доставка — это отличный вариант для тех, кому нужно срочно отправить или получить какие-либо документы, товары или особо ценный груз. Если у вас нет времени для того, чтобы отправиться за товаром или посылкой самостоятельно, то вы всегда можете поручить выполнение этой работы курьеру на автомобиле.

Курьерская доставка осуществляется на автомобиле, поэтому вам помогут доставить даже очень тяжёлый груз в кратчайшие сроки. Это самый удобный вариант доставки из всех, поэтому спрос на эту услугу с каждым годом становится всё выше и выше. Немаловажно и то, что данная услуга не стоит слишком дорого, поэтому ей могут воспользоваться даже самые экономные клиенты, которые бы хотели как можно скорее получить посылку, но не хотят переплачивать.

Почему так важно получить посылку день в день

Сегодня особое внимание стоит уделить времени доставки груза. Всё дело в том, что многие посылки должны быть доставлены день в день. К примеру, если вы отмечаете какой-либо праздник, то для того, чтобы приготовиться к приёму гостей, вам придётся купить большое количество продуктов. Для приготовления некоторых блюд не обойтись без экзотических продуктов. Если вы будете ходить по магазинам самостоятельно, то на это уйдёт слишком много времени и вы не успеете подготовиться. В таком случае курьерская доставка на такси — это единственный вариант решения вашей проблемы.

То же самое касается и других жизненных ситуаций. Наглядный пример — доставка документов. Если вы предприниматель и уже много лет ведёте бизнес, то вы точно знаете, что все документы должны быть доставлены максимально быстро. К примеру, если ваш бизнес будут проверять государственные органы и потребуют от вас предоставить какой-либо документ, то лишь курьерская доставка поможет вам сделать это вовремя.

Примерно таким же образом обстоят дела и с доставкой грузов. Если груз не будет доставлен вовремя, то в некоторых случаях вам уже не удастся его продать. Это касается как продуктов питания, так и любых других посылок.

Доставка продуктов питания на дом пользуется не меньшим спросом. Если у вас нет сил идти в магазин и возвращаться с тяжёлыми сумками и пакетами, то вы можете поручить выполнение этой задачи курьеру на автомобиле. Он выполнит ваше поручением максимально быстро, поэтому вы даже не успеете проголодаться.

Преимущества курьерской доставки на такси

Многочисленные преимущества курьерской доставки сделали эту услугу очень популярной. Какие преимущества можно назвать самыми актуальными для большинства наших клиентов?

Посылка будет доставлена точно по адресу. Наши водители смогут доставить любой груз именно туда, куда это и нужно клиенту. Если вы бы хотели передать какой-либо подарок близкому вам человеку, то наш водитель сможет отдать посылку прямо в руки. Это очень удобно, ведь теперь вам не придётся часами искать объявления служб доставки и договариваться лично с курьером, чтобы он доставил посылку.

Ещё одно неоспоримое преимущество — время доставки. Доставка на такси — это куда более выгодный вариант, чем доставка по почте. Иногда в почтовых отделениях наблюдаются перебои в работе, поэтому даже в границах одного города посылка может быть доставлена до адресата всего через пару-тройку дней. С курьерской доставкой о такой проблеме можно забыть. Наш водитель заберёт посылку у вас и сразу же после этого поедет к адресату, чтобы доставить посылку ему. Среднее время доставки — не более одного часа. Это очень быстро даже для курьерской доставки.

Наши водители знают, как быстро они смогут добраться до адресата, поэтому смогут сказать вам время (примерное), когда посылка будет доставлена. Это очень удобно, ведь если человек, которому вы отправили посылку, ещё не дома, вы сможете сообщить ему точное время, когда ему следует ожидать посылку. Отправить посылку можно по любому адресу (как домой, так и в офис).

Вес посылки может достигать 50 кг. Это очень много, ведь таким способом доставки вы можете отправить даже телевизор. Сложно найти другую службу доставки, которая могла бы предложить такие же выгодные условия работы своим клиентам.

Особого внимания заслуживает тариф «Каблук». Это идеальный вариант для тех, кто хотел бы отправить посылку весом до 200 кг. Для того, чтобы справиться с такой сложной задачей, к вам приедет автомобиль типа «каблук». Он отличается от обычного автомобиля тем, что способен перевозить очень тяжёлые грузы. К примеру, если бы вы хотели избавиться от старой мебели (пары стульев, стола и шкафа), то вы всегда можете воспользоваться этой услугой. Она поможет вам сэкономить не только деньги, но и нервы.

Вам не придётся переживать за сохранность груза. Любая посылка будет доставлена в целости и сохранности. Даже если вам нужно отправить какой-либо ценный груз, вы всегда можете поручить выполнение этой задачи нашим водителям. Они точно знают, как погрузить ценный и дорогой товар в автомобиль, чтобы не нанести ему ни единой царапины.

Если у вас возникнут какие-либо вопросы по поводу доставки, то вы всегда можете задать их нашим водителям или диспетчерам. Они расскажут обо всех особенностях курьерской доставки и дадут ценные рекомендации.

Большой опыт работы

Несмотря на то, что многие службы такси начинают запускать данную услугу, рекомендуется отдавать предпочтение компании, которая работает в этом направлении уже больше одного года. Так как мы постоянно развиваемся и предлагаем клиентам всё новые услуги, более одного года опыта работы в сфере курьерской доставки позволили нам повысить качество сервиса.

Мы знаем, как решить самые распространённые проблемы, которые могут доставить нашим клиентам неудобства. Кроме этого, водители такси PRiZE точно знают, как доставить тот либо иной товар в определённый район города как можно быстрее. Вам не придётся переживать о том, что неопытный водитель застрял в пробке, а вашу посылку доставят с большим опозданием. Это не про нас.