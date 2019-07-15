У задержанных участников ячейки ИГ в Ростовской области нашли взрывчатку

ФСБ России задержала двух участников ячейки «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация) в Ростовской области. На их след спецслужбы вышли еще в апреле 2018 года.

Участники ячейки, по информации ФСБ, готовили нападение на сотрудников полиции и планировали террористическую акцию.

«В ходе личного досмотра у них обнаружена взрывчатка, детонаторы и боеприпасы», — цитирует ТАСС представителя Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к теракту», «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов», «Незаконное хранение оружия и боеприпасов» и «Незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств».

В ячейку, по данным ЦОС ФСБ, входили три гражданина РФ.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Тюмени ликвидировали двух исламских радикалов. Они, по информации ФСБ, готовили теракты.