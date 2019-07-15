За неделю с улиц Петербурга вывезли 2,6 тысяч тонн грязи и мусора

С улиц Петербурга за неделю вывезли порядка 2,6 тыс. тонн грязи. Уборка проводилась с 8 по 14 июля.

Из них порядка 2,3 тыс. тонн пришлось на грунтовые наносы, пыль, опавшие листья и прочий смёт. Оставшиеся 357 тонн составляет мусор, сообщили в комитете по благоустройству.

Дороги и тротуары на прошлой недели убирали более 4,8 тыс. смен техники. В очистке города были задействованы 7,4 тыс. смен работников ручного труда.

На влажную уборку Петербурга ушло более 26 тыс. кубометров воды. С начала сезона объем потраченной воды составил 606 тыс. кубометров.

В понедельник, 15 июля, город убирают 368 единиц спецтехники и 889 работников.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что садовники Петербурга стригут порядка 5,5 тыс. га газонов. Трава быстро растет из-за влажной погоды, потому стричь её в отдельных местах приходится до трех-четырех раз в месяц.