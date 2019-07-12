Газоны Петербурга разрослись по площади до 8 тыс. футбольных полей

Косьба травы в Петербурге. Фото: комитет по благоустройству

Косьба травы в Петербурге. Фото: комитет по благоустройству

Садовники Петербурга стригут порядка 5,5 тыс. гектаров газона. По площади это равняется 8 тыс. футбольных полей.

Самое большое внимание уделяется газонам в исторических парка, на объектах культурного наследия и в других имиджевых зонах города, сообщили в комитете по благоустройству.

Из-за влажной погоды трава активно растет, потому стричь её приходится до трех-четырех раз в месяц.

«Задача садовников — обеспечить низкий красивый густой травостой», — отметили в ведомстве.

Траву на крупных объектах, таких как набережные, косят тракторами с навесным оборудованием, на маленьких – небольшими газонокосилками. Более тонкую работу, например, близ недавно посаженных деревьев, выполняют триммерами.

В ландшафтных парках луговые газоны не косят. Их намеренно оставляют в виде цветущего разнотравья.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Наличной улице восстановили газон.